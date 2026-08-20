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Нападающий "Краснодара" - о победном голе: эмоции колоссальные от того, что удалось забить

Нападающий "Краснодара" Казбек Мукаилов прокомментировал свой гол в ворота московского "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
"Эмоции колоссальные от того, что удалось забить! Для меня это было очень важно, потому что много игр пропустил из?за травмы. Я вышел, забил, мы победили и забрали три очка", - сказал Мукаилов "Матч ТВ".


"Краснодар" минимально обыграл московское "Динамо" во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. На 44-й минуте Казбек Мукаилов отправил мяч в ворота бело-голубых и вывел краснодарцев вперёд. После перерыва "Динамо" отыграться не сумело.

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