Нападающий "Краснодара" - о победном голе: эмоции колоссальные от того, что удалось забить

"Эмоции колоссальные от того, что удалось забить! Для меня это было очень важно, потому что много игр пропустил из?за травмы. Я вышел, забил, мы победили и забрали три очка", - сказал Мукаилов "Матч ТВ".
"Краснодар" минимально обыграл московское "Динамо" во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Встреча в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. На 44-й минуте Казбек Мукаилов отправил мяч в ворота бело-голубых и вывел краснодарцев вперёд. После перерыва "Динамо" отыграться не сумело.