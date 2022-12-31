- Сейчас в "Локомотиве" было два вратаря. Один, несмотря на то, что достаточно способный и талантливый, слишком молод для того, чтобы стабильно провести сезон. Второй подвержен травмам и достаточно возрастной. Определенное усиление требуется, потому что у "Локомотива" сейчас серьезные задачи. Команде кровь из носу нужна стабильная и надежная игра в обороне, так как у "Локомотива" сейчас каждый матч финальный. Квалифицированный голкипер был необходим, - передает слова Нигматуллина "СЭ".
В осенней части нынешнего сезона основным голкипером московского "Локомотива" был 18-летний Даниил Худяков, который провел 18 матчей во всех турнирах (из них 14 в Российской премьер-лиге) и пропустил 34 гола, 2 игры вратарь завершил "всухую". В концовке осени в воротах красно-зеленых чаще играл 36-летний на тот момент Маринато Гильерме, на счету которого 5 матчей во всех турнирах (3 в РПЛ) с 5 пропущенными голами и 2 "сухих" игры. 30 декабря пресс-служба "Локомотива" объявила о переходе в команду 27-летнего вратаря "Химок" Ильи Лантратова (14 матчей, 25 голов, 3 "сухих" встречи в текущем сезоне).
По итогам осенней части сезона "Локомотив" занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.
Нигматуллин - о трансфере Лантратова: у "Локомотива" сейчас серьезные задачи, квалифицированный голкипер необходим
Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал переход к "железнодорожникам" из "Химок" голкипера Ильи Лантратова.
Фото: РПЛ