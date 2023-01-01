В этом сезоне у "Спартака" больше шансов на триумф, я сужу по последним матчам, они на коне! Оцениваю шансы красно-белых на чемпионство в 65 процентов, а "Зенита" — в 35 процентов. У моей любимой команды объективно больше шансов.. Команда находится на правильном пути, они идут по плану — отодвинуть в сторону питерскую команду, «Спартак» должен стать гегемон российского футбола - приводит мнение Кавазашвили РБ Спорт.
Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. С этого момента петербуржский коллектив выиграл 4 чемпионства подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые набрали за 17 туров 42 балла и опережают на 6 очков "Спартак", который расположился на 2 строчке. По ходу этого сезона команды 4 раза встречались между собой. У "Зенита" три победы, а у "Спартака" одна - в Кубке России. Команды обменялись разгромными победами друг над другом. Подопечные Сергея Семака забили 4 безответных мяча в суперкубке России, а красно-белые впервые за 21 год крупно обыграли петербуржский клуб со счетом 3:0 Также в национальном кубке подопечные Гильермо Абаскаля смогли опередить петербуржцев в своем квартете и выйти с первого места в плей-офф Кубка России. "Спартак" проводит свой лучший сезон со времен триумфа с Массимо Карреры в чемпионате 2016/2017.
Кавазашвили: шансы "Спартака" на чемпионство оцениваю в 65 процентов, а "Зенита" - в 35 процентов
Фото: РПЛ