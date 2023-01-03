По данным источника, 22-летний россиянин Александр Черников, выступающий на позиции опорного полузащитника, поедет на первой сбор "Краснодара", который пройдет в Дубае. Отмечается, что футболист будет работать по индивидуальной программе.
Александр Черников в этом сезоне провел 7 встреч за "Краснодар". В игре против "Сочи" (2:0) россиянин получил повреждение и выбыл до конца года. Контракт Александра с "быками" действует до лета этого года. Рыночная стоимость Черникова, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Черников поедет на первый сбор "Краснодара". В сентябре футболист получил травму
Полузащитник "Краснодара" Александр Черников примет участие в первом сборе команды.
Фото: "Чемпионат"