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Гулиев: у "Спартака" и "Зенита" равные шансы на чемпионство в РПЛ

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Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев высказался о конкуренции "Зенита" и "Спартака" в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
"Я считаю, что у "Спартак" по-любому есть шансы на чемпионство. Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому "Спартаку" нельзя давать осечки", — цитирует Гулиева "РБ Спорт".

Гулиев является воспитанником "Спартака". В основном составе красно-белых он провел 21 матч в Российской Премьер-лиге. Предыдущим летом 26-летний хавбек пополнил состав "Химок".

В подмосковном коллективе Гулиев сыграл 10 матчей в нынешнем чемпионате страны и отметился одной голевой передачей.


Гулиев Химки Спартак Зенит
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