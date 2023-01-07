"Я считаю, что у "Спартак" по-любому есть шансы на чемпионство. Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому "Спартаку" нельзя давать осечки", — цитирует Гулиева "РБ Спорт".
Гулиев является воспитанником "Спартака". В основном составе красно-белых он провел 21 матч в Российской Премьер-лиге. Предыдущим летом 26-летний хавбек пополнил состав "Химок".
В подмосковном коллективе Гулиев сыграл 10 матчей в нынешнем чемпионате страны и отметился одной голевой передачей.
Гулиев: у "Спартака" и "Зенита" равные шансы на чемпионство в РПЛ
Фото: ФК "Химки"