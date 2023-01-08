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Аршавин: Михайлов и Кравцов через 3-4 года будут выступать за сборную России

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Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивным вопросам Андрей Аршавин высказался по поводу Ярослава Михайлова и Кирилла Кравцова.
Фото: ФК "Зенит"
- Ярослава Михайлова я бы не отдавал в аренду. Я считаю, что можно было бы и Кирилла Кравцова подождать. По моему мнению, оба этих футболиста года через три-четыре будут вместе выступать за сборную России, - приводит мнение Аршавина ютуб-канал "СБГ Шоу".

20-летний россиянин Кирилл Кравцов, выступающий на позиции опорного полузащитника, и 19-летний атакующий хавбек Ярослав Михайлов являются воспитанниками "Зенита". Футболисты чаще всего оставались на скамейке запасных и руководство петербуржского коллектива решило отпустить игроков другие клубы. Михайлов отправился в аренду в "Пари НН". За клуб Ярослав поучаствовал в 13 матчах во всех соревнованиях нынешнего сезона. У полузащитника 1+2 по системе гол плюс пас. Кравцов был продан в Сочи. Опорник подписал контракт до 2026 года. За "барсов" Кирилл сыграл 17 встреч и сделал 1 ассист.


Михайлов Кравцов Зенит Аршавин
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