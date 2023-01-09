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Мелкадзе: положительно воспринял назначение Бердыева в "Сочи". Это один из самых сильных тренеров, работавших в России

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Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе прокомментировал назначение Курбана Бердыева новым главным тренером клуба.
Фото: ФК "Сочи"
"Назначение Бердыева воспринял положительно. Он один из самых сильных тренеров, которые работали в России. Для "Сочи" это большой плюс", - сказал Мелкадзе в интервью пресс-службе "Сочи".

Напомним, "Сочи" официально объявил о назначении Курбана Бердыева 25 декабря. Последним местом работы специалиста был иранский "Трактор", который он покинул ради возвращения в РПЛ. Бердыев не работал в РПЛ с 2019 года, когда во второй раз покинул казанский "Рубин". Также он тренировал "Ростов". В августе прошлого года Курбану Бекиевичу исполнилось 70 лет.


Бердыев Сочи Мелкадзе
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