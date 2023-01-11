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Гончаренко: Фернандес - один из лучших игроков, с кем работал, супертоп. Готов положить голову на отсечение ради победы

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко поделился мнением о Марио Фернандесе, с которым работал в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Марио Фернандес — один из лучших игроков, с кем довелось работать. Фернандес ? супертоп. Команда же видит, как он тренируется — готов положить голову на отсечение ради победы. Марио ничего не говорит, но всё делает", - приводит слова Гончаренко "Чемпионат".

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. Он провел в составе "армейцев" 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Летом прошлого года защитник приостановил карьеру и покинул ЦСКА. В декабре стало известно, что Фернандес будет до конца сезона выступать за бразильский "Интернасьонал".


Фернандес Гончаренко ЦСКА
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