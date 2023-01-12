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Агент Мевли: Миха может покинуть "Спартак"? На данный момент не могу дать никакой информации

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Агент защитника московского "Спартака" Михи Мевли Андрей Степанов отказался от комментария о возможном уходе словенского игрока.
Фото: Чемпионат.com
– Правда ли, что Мевля в ближайшее время может покинуть "Спартак"? На данный момент не могу дать никакой информации. Без комментариев, – передает слова Степанова "Чемпионат".

Напомним, что ранее один из источников (Metaratings) сообщал о том, что Мевля получил предложения от нескольких команд, что может перейти в одну из них уже этой зимой. Словенский центральный защитник Миха Мевля перешел в московский "Спартак" в сентябре 2022 года на правах свободного агента. До этого Мевля играл за турецкий "Аланьяспор", еще ранее – за российские клубы "Сочи", "Ростов" и "Зенит".

В текущем сезоне Миха провел четыре матча в РПЛ и три игры в Кубке России, на его групповой стадии. Результативными действиями Мевля не отличался и провел за красно-белых не самые убедительные игры. Контракт Михи Мевли с московским "Спартаком" заключен сроком до лета 2023 года, предусматривает под собой опцию продления еще на один год.


Мевля Спартак
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