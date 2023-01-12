"Неправда, что я отказался возглавить тульский "Арсенал". Мне никто не звонил. Никакого предложения не было", - цитирует Черевченко "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что Черевченко является основным кандидатом на пост главного тренера "Арсенала". Специалист уже возглавлял тульский клуб с 2018 по 2020 годы. После этого он работал в "Химках". Черевченко является безработным с февраля прошлого года.
В среду, 11 января, президент "Арсенала" Гурам Аджоев объявил, что пост главного тренера клуба покидает Олег Кононов.
Черевченко: предложений от тульского "Арсенала" не было
Бывший главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко заявил, что не получал предложений о возвращении в тульский клуб.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула