– После ухода Пиняева и Глушенкова футболистам "Крыльев" будет трудно затмить ребят. Они себя очень хорошо проявили в Самаре. Но, думаю, что тренерский штаб что-нибудь придумает. Взяли Сычевого, он должен помочь, надеюсь, что Владимир также продолжит забивать голы, – приводит слова Каряки Metaratings.
Сергей Пиняев и Максим Глушенков этой зимой синхронно перешли в московский "Локомотив". В первой половине текущего сезона Российской премьер-лиги оба играли за самарские "Крылья Советов". Пиняев перешел в "Крылья" летом 2021 года, Глушенков не один раз отправлялся в Самару на правах аренды из московского "Спартака", а летом 2022 года был полноценно приобретен "Крыльями". Сергей за первую часть сезона провел 15 матчей в РПЛ и Кубке России, забил четыре мяча, отдал три голевых передачи, несколько раз признавался лучшим игроком. Максим отыграл 21 матч в обоих турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. На замену Глушенкову был приобретен Владимир Сычевой (теперь Писарский) – лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Игрок на замену Пиняеву пока еще не подписан.
Каряка: футболистам "Крыльев" будет трудно затмить Пиняева и Глушенкова
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" прокомментировал уход из команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"