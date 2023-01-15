– "Химки" – команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, так как у них денег платить по контрактам этих игроков. У "Торпедо" есть Талалаев и есть игроки. А у "Химок" что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его "Алания" ничего не выиграла. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху, – цитирует Орлова Sport24.
Подмосковные "Химки" по итогам первой части текущего сезона Российской премьер-лиги занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице. За 17 туров "Химки" набрали 12 очков, меньше только у московского "Торпедо", у которого шесть очков. Недалеко от "Химок", но чуть выше располагаются воронежский "Факел" и московский "Торпедо" (по 13 очков). Российский специалист Спартак Гогниев возглавил подмосковный клуб 1 сентября 2022 года, до него летом того же года с командой успели поработать сразу два тренера – Сергей Юран и Николай Писарев. Контракт Спартака Гогниева с "Химками" на данный момент рассчитан до лета 2024 года. Гогниев к этому моменту успел провести 15 матчей во главе подмосковной команды. До "Химок" Спартак работал с "Аланией" в Футбольной национальной лиге (сейчас – Первая лига).
Орлов – о "Химках": команда-авантюра. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорят сверху
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в подмосковных "Химках", которые после 17-ти туров идут 15-ми в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"