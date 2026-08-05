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"Зенит" обыграл "Балтику" благодаря быстрому голу Андраде

Петербургский "Зенит" с победы начал выступление в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
На своем поле команда Сергея Семака с минимальным счетом обыграла калининградскую "Балтику" - 1:0. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте встречи. Его автором стал защитник Кевин Андраде.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа С. 1 тур

Голы: Андраде, 4

"Зенит": Москвичёв, Сантос, Алип, Андраде, Вега, Караваев (Дивеев, 80), Дркушич (Мантуан, 80), Ерохин (Соболев, 64), Энрике (Педро, 64), Кондаков (Горшков, 54), Аугусто.

"Балтика": Любаков, Кирш (Андерсон, 46), Шильцов (Максим Петров, 70), Илья Петров, Муфи (Бевеев, 70), Муйоколо, Беликов, Никитин (Хиль, 46), Поспелов (Ковач, 62), Рядно, Чивич (Варатынов, 62).

Предупреждения: Беликов, 41, Алип, 81

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