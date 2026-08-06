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Тренер "Оренбурга": стыдно перед болельщиками. Нужно извиниться перед ними

Рулевой "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов не стал искать оправданий после разгромного поражения от "Спартака" в стартовом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РПЛ
Наставник признал, что его команда провела неудачный матч и заслуженно уступила сопернику.

- Все предельно просто. Когда выходишь на поле стадиона "Спартака" из подтрибунного помещения, висят флаги. И там написан лозунг: "Историю пишут смелые". Футбол, в который мы вышли играть в первом тайме, к сожалению, мягко говоря, смелым назвать нельзя. Историю пишут смелые, а не робкие. Мы могли быть конкурентоспособными даже в таком виде. Но с такими ошибками, которые мы допустили, на что-то претендовать невозможно. Тут все объективно. Результат по делу. Да, больно проигрывать с таким счетом. Стыдно перед болельщиками. Нужно извиниться перед ними, - приводит слова тренера "Матч ТВ".

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 5:1.

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