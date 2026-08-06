Тренер "Оренбурга": стыдно перед болельщиками. Нужно извиниться перед ними

- Все предельно просто. Когда выходишь на поле стадиона "Спартака" из подтрибунного помещения, висят флаги. И там написан лозунг: "Историю пишут смелые". Футбол, в который мы вышли играть в первом тайме, к сожалению, мягко говоря, смелым назвать нельзя. Историю пишут смелые, а не робкие. Мы могли быть конкурентоспособными даже в таком виде. Но с такими ошибками, которые мы допустили, на что-то претендовать невозможно. Тут все объективно. Результат по делу. Да, больно проигрывать с таким счетом. Стыдно перед болельщиками. Нужно извиниться перед ними, - приводит слова тренера "Матч ТВ".
Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 5:1.