Как пишет журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг, клубы практически завершили оформление сделки. Гарантированная сумма трансфера 19-летнего футболиста из "РБ Лейпцига" составит 125 миллионов евро. При выполнении реалистичных бонусов стоимость сделки увеличится до 135 миллионов, а с учетом дополнительных, более сложных условий может достичь 140 миллионов евро.
Отмечается, что сторонам осталось урегулировать последние формальности, после чего "Реал" официально объявит о переходе ивуарийца. Часть средств от сделки также получит "Леганес", за который Диоманде выступал до переезда в Германию.
Сумма трансфера 19-летнего вингера в "Реал" может вырасти до 140 млн - источник
Переход вингера Яна Диоманде в мадридский "Реал" вышел на финишную прямую.
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