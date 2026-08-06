Геркус отреагировал на оскорбления фанатов "Локомотива" в адрес Баринова

- Таким болельщикам нужно кого-то же хейтить - это часть их игры. Надо же кого-то любить, а кого-то ненавидеть. Такая вот у болельщиков "Локомотива" ролевая игра, - приводит слова Геркуса "Матч ТВ".
Во время кубкового дерби с ЦСКА фанаты "Локомотива" неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес Баринова, который зимой сменил железнодорожников на армейский клуб. После матча полузащитник признался, что ему было неприятно слышать подобные слова, хотя он понимает чувства части болельщиков.