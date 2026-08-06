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Геркус отреагировал на оскорбления фанатов "Локомотива" в адрес Баринова

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус не стал критиковать болельщиков железнодорожников за оскорбительные выкрики в адрес Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению функционера, подобные эмоции являются неотъемлемой частью футбольного соперничества.

- Таким болельщикам нужно кого-то же хейтить - это часть их игры. Надо же кого-то любить, а кого-то ненавидеть. Такая вот у болельщиков "Локомотива" ролевая игра, - приводит слова Геркуса "Матч ТВ".

Во время кубкового дерби с ЦСКА фанаты "Локомотива" неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес Баринова, который зимой сменил железнодорожников на армейский клуб. После матча полузащитник признался, что ему было неприятно слышать подобные слова, хотя он понимает чувства части болельщиков.

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