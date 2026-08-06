Как пишет Sport24, стамбульский клуб предложил за российского вратаря 10 миллионов евро. По информации источника, "Фенербахче" рассматривает Агкацева в качестве одного из кандидатов на роль основного голкипера. Однако "Краснодар" не заинтересовался таким предложением и ответил отказом.
Отмечается, что руководство российского клуба не намерено расставаться с вратарем за указанную сумму. В "Краснодаре" рассчитывают, что в случае будущего трансфера смогут выручить за Агкацева значительно больше.
"Краснодар" отказался продавать Агкацева в "Фенербахче" за 10 млн евро - источник
Турецкий "Фенербахче" пытался приобрести голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"