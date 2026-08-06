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"Краснодар" отказался продавать Агкацева в "Фенербахче" за 10 млн евро - источник

Турецкий "Фенербахче" пытался приобрести голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
Как пишет Sport24, стамбульский клуб предложил за российского вратаря 10 миллионов евро. По информации источника, "Фенербахче" рассматривает Агкацева в качестве одного из кандидатов на роль основного голкипера. Однако "Краснодар" не заинтересовался таким предложением и ответил отказом.

Отмечается, что руководство российского клуба не намерено расставаться с вратарем за указанную сумму. В "Краснодаре" рассчитывают, что в случае будущего трансфера смогут выручить за Агкацева значительно больше.

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