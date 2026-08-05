"Краснодар" по пенальти обыграл "Ахмат" в Кубке России

Фото: ФК "Краснодар"

Основное время встречи завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева - 5:4.Счет на 66-й минуте открыл Даниил Уткин, выведя "быков" вперед. Казалось, что команда Мурада Мусаева удержит победу, однако в компенсированное время Максим Самородов восстановил равновесие и перевел игру в серию пенальти.В послематчевой серии футболисты "Краснодара" оказались точнее и заработали два очка.Кубок РоссииПуть РПЛ. Группа В. 1 турУткин, 66 - Самородов, 90+3.Мелкадзе - 0:1. Кривцов - 0:1 (вратарь). Ндонг - 0:2. Пальцев - 1:2. Касинтура - 1:3. Диего Коста - 2:3. Самородов - 2:3 (перекладина). Воробьёв - 3:3. Цаке - 3:4. Дуглас Аугусто - 4:4. Исмаэл - 4:4 (выше). Черников - 4:4 (выше). Ромао - 4:4 (вратарь). Батчи - 5:4.: Корякин, Хмарин, Коста, Тормена, Вахания (Кривцов, 46), Оздоев (Черников, 75), Ленини (Дуглас Аугусто, 69), Уткин, Кристиан (Батчи, 46), Пальцев, Мукаилов (Воробьёв, 46).: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Келиано (Ндонг, 67), Исмаэл, Щетинин (Касинтура, 46), Садулаев (Самородов, 67), Кенжебек (Ромао, 56), Максути (Мелкадзе, 67).: Щетинин, 11, Келиано, 55.