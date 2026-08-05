Черчесов объяснил поражение "Ахмата" от "Краснодара"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов после матча с "Краснодаром" поблагодарил своих футболистов за самоотдачу, несмотря на поражение в серии пенальти.

Фото: ФК "Ахмат"

По мнению специалиста, грозненская команда выглядела достойно и была близка к положительному результату.



- Чего не хватило "Ахмату"?



- Во втором тайме перевернули игру. И в первом могли забить. Не хватило, видимо, мастерства. По игре мы были близки. Я поблагодарил команду за игру, за характер. Двигаемся дальше.



Rusfootball.info

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Ахмат