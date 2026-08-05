Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
АхматЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Черчесов объяснил поражение "Ахмата" от "Краснодара"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов после матча с "Краснодаром" поблагодарил своих футболистов за самоотдачу, несмотря на поражение в серии пенальти.
Фото: ФК "Ахмат"
По мнению специалиста, грозненская команда выглядела достойно и была близка к положительному результату.

- Чего не хватило "Ахмату"?

- Во втором тайме перевернули игру. И в первом могли забить. Не хватило, видимо, мастерства. По игре мы были близки. Я поблагодарил команду за игру, за характер. Двигаемся дальше.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится