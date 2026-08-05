По мнению специалиста, грозненская команда выглядела достойно и была близка к положительному результату.
- Чего не хватило "Ахмату"?
- Во втором тайме перевернули игру. И в первом могли забить. Не хватило, видимо, мастерства. По игре мы были близки. Я поблагодарил команду за игру, за характер. Двигаемся дальше.
Rusfootball.info
Черчесов объяснил поражение "Ахмата" от "Краснодара"
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов после матча с "Краснодаром" поблагодарил своих футболистов за самоотдачу, несмотря на поражение в серии пенальти.
Фото: ФК "Ахмат"