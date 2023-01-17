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Представитель Гаджимурадова: есть разные варианты - аренда, трансфер или расторжение договора с "Уралом"

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Юрист Дмитрий Кигинько, который представляет интересы полузащитника Рамазана Гаджимурадова, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: РПЛ
"Сейчас мы ищем вариант, при котором и футболисту, и клубу будет комфортно. Это может быть и аренда, и полноценный трансфер, и возвращение в основной состав. Может быть, это будут более кардинальные изменения — расторжение договора и переход в другой клуб. Варианты абсолютно разные", - приводит слова Кигинько "СЭ".

Напомним, ранее стало известно, что Рамазан Гаджимурадов не поехал на сборы с "Уралом". Сообщалось, что футболист не входит в планы Виктора Гончаренко на вторую часть сезона. В летнее трансферное окно сообщалось, что в услугах игрока заинтересован "Спартак", который был готов арендовать полузащитника.

В нынешнем сезоне Гаджимурадов провел 13 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Уралом" рассчитан до лета этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.


Гаджимурадов Урал
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