Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.9X 3.85П2 1.73

Суперкубок Италии

Милан
22:00
ИнтерНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: "Ахмат" заинтересован в приобретении защитника сборной Словакии Секулича

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Словацкий футболист Борис Секулич может продолжить карьеру в "Ахмате".
скриншот: ютуб-канал ЦСКА София
По данным источника, 31-летний словак Борис Секулич, выступающий на позиции крайнего защитника, заинтересовал грозненский "Ахмат". Футболист в текущем сезоне выступал за "Чикаго Файр", но в январе контракт игрока с клубом закончился, и он стал свободным агентом.

Борис Секулич поучаствовал в 82 матчах за "Чикаго Файр", в которых отметился 4 голами и 9 ассистами. По данным авторитетного финансово-аналитического сайта Transfermarkt, стоимость Секулича составляет 700 тысяч евро.

"Ахмат" после первой половины РПЛ располагается на 6 месте. Грозненский коллектив набрал 26 очков после 17 сыгранных туров.

Источник: Metaratings


Ахмат Сборная Словакии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тихий: из Турции предложение действительно есть, клуб не назову. По России все на стадии разговоров, не более того
Daily Telegraph: "Бавария" готовит предложение о трансфере Харри Кейна
Официально: "Спартак" и Миха Мевля расторгли контракт по соглашению сторон 9
Агент Кварацхелии: у меня на столе нет никаких бумаг от "Манчестер Сити" 1
Защитник "Ростова" Лангович рассказал, как Семин чуть снова не выпустил его на поле после замены 2
Ван Гал – о работе в "Манчестер Юнайтед": в одном из богатейших клубов мира и не мог приобрести игроков, которых хотел
The Athletic: Мбаппе по-прежнему заинтересован в переходе в "Реал". Мадридский клуб контактирует с французом
Агент: интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно звонил клуб из турецкой Суперлиги 1
Официально: Черевченко возглавил "Истиклол" из Таджикистана
Агент: Спайич перешел в "Црвену Звезду". Предложений из России так и не поступило
Журналист Саша Тавольери: "Локомотив" и "Стандарт" согласовали переход Дюссенна. Игрок подпишет контракт до конца сезона 2
Игрок "Ростова" Лангович: в этом сезоне "Зенит" уже обыгрывали раза три. С ними можно соперничать абсолютно спокойно
Ташуев – о переходе Гбамбле: идет работа, и если все будет нормально, он присоединится к нам на сборах
СЭ: экс-игрок ЦСКА Тошич может перейти в венгерский "Дебрецен"
"Матч ТВ": "Локомотив" проявляет интерес к капитану "Стандарта" Дюссенна. Футболист не является приоритетным вариантом