По данным источника, 31-летний словак Борис Секулич, выступающий на позиции крайнего защитника, заинтересовал грозненский "Ахмат". Футболист в текущем сезоне выступал за "Чикаго Файр", но в январе контракт игрока с клубом закончился, и он стал свободным агентом.
Борис Секулич поучаствовал в 82 матчах за "Чикаго Файр", в которых отметился 4 голами и 9 ассистами. По данным авторитетного финансово-аналитического сайта Transfermarkt, стоимость Секулича составляет 700 тысяч евро.
"Ахмат" после первой половины РПЛ располагается на 6 месте. Грозненский коллектив набрал 26 очков после 17 сыгранных туров.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Ахмат" заинтересован в приобретении защитника сборной Словакии Секулича
Словацкий футболист Борис Секулич может продолжить карьеру в "Ахмате".
скриншот: ютуб-канал ЦСКА София