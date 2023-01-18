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Пятибратов: Квеквескири никуда не собирается уходить, он счастлив в "Факеле"

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Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался по поводу будущего российского футболиста Ираклия Квеквескири.
Фото: "Матч ТВ"
- Квеквескири никуда не собирается уходить, он счастлив в "Факеле", предан клубу. Спортивный директор дал комментарии по этой ситуации, все спокойно, - приводит комментарий Пятибратова "Матч ТВ".

32-летний россиянин Ираклий Квеквескири, выступающий на позиции опорного хавбека, защищает цвета "Факела" с лета 2022 года. В этом сезоне футболист поучаствовал в 18 матчах за свой клуб во всех соревнованиях, в которых отметился 3 забитыми голами. Контракт Ираклия с воронежским коллективом завершается летом 2023 года. Рыночная стоимость Квеквескири, по данным авторитетного аналитического сайта Transferamаrkt, составляет 350 тысяч евро. Недавно представитель игрока заявил, что им интересуется московское "Динамо". "Факел" по итогам первой половины РПЛ с 13-ю очками располагается на 13-м месте.


Квеквескири Факел Пятибратов Динамо Российские трансферы
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