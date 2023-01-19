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Медина: "Зенит" оторвался достаточно далеко, но мы ставим самые высокие цели и хотим стать чемпионами

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Парагвайский футболист ЦСКА Хесус Медина высказался по поводу целей команды на вторую половину сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Мы верим в себя и команду. Ставим самые высокие цели и хотим стать чемпионами. Сейчас лидер РПЛ оторвался достаточно далеко, но мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше, - приводит комментарий Медины Sport24.

Сейчас ЦСКА готовится ко второй половине сезона РПЛ в ОАЭ. Сегодня команда обыграла "Оренбург" в контрольном поединке. ЦСКА после 17 стартовых туров располагается на 5-й строчке и отстает от "Зенита" на 13 очков. В очном матче, который проходил на "Газпром Арене" петербуржский коллектив оказался сильнее "армейцев" (2:1). Вторая половина российского первенства возобновится для ЦСКА гостевым матчем с "Сочи".

25-летний парагваец Хесус Медина, выступающий на позиции правого вингера, стал игроком ЦСКА зимой 2022 года. В текущем сезоне игрок поучаствовал 16 встречах за армейский коллектив, в которых отметился 6 голами и 4 ассистентскими действиями. Контракт Медины с ЦСКА истекает летом 2025 года.


ЦСКА Зенит Медина
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