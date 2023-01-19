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"РБ Спорт": Дзюба получил предложение от еще одного клуба РПЛ. Это конкурент "Торпедо" в таблице

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Еще одна команда РПЛ проявила интерес к Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
По сведениям источника, Дзюбе сделал предложение еще один клуб Российской Премьер-лиги, который является конкурентом "Торпедо". Сообщается, что форвард хочет остаться в РПЛ, поэтому в ближайшее время вступит в переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что "Торпедо" отказалось от идеи с приобретением Дзюбы. Черно-белые сосредоточатся на поиске других кандидатов на усиление атаки.

Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года, когда расторгнул свое соглашение с турецкой "Адана Демирспор". В августе этого года нападающему исполняется 35 лет.

Источник: "РБ Спорт"


Дзюба Торпедо
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