"Вот такое его поведение — это вызов. Это сжигание мостов за собой. Он прекрасно понимает что будет, если он споткнется. Это храбрость и умение завести себя. Я сейчас раскрыл секрет — мне нравится этот парень", - сказал Григорян в эфире "Матч Премьер".
В конце прошлого года Сычевой официально перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов". В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Прямо сейчас Сычевой делит лидерство в гонке бомбардиров с Квинси Промесом ("Спартак"). Этот сезон стал дебютным для нападающего в высшем российском дивизионе.
Григорян: мне нравится Сычевой. Его поведение - вызов, сжигание мостов за собой
Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о форварде "Крыльев Советов" Владимире Сычевом.
Фото: ФК "Оренбург"