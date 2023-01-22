- Мы отказались от приобретения Дмитрия Баринова. «Локомотив» отклонил наше последнее предложение, - приводит комментарий Казанчи "Чемпионат".
"Бешикташ", представляющий турецкую Суперлигу, и "Локомотив" вели переговоры о переходе воспитанника красно-зеленых Дмитрия Баринова в стан стамбульского коллектива. Предложение турецкого клуба не устроило железнодорожников и они приняли решение не продавать футболиста. "Бешикташ" предлагал 4 млн евро, в "Локомотив" хотел выручить компенсацию в размере 15 млн евро за своего капитана.
"Локомотив" вместе с Бариновым провалили первую часть сезона РПЛ. Московский коллектив ушел на зимнюю паузу, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице национального первенства. Сам опорный хавбек забил 1 гол и оформил 1 голевую передачу в 20 матчах за свой родной клуб. Команда будет входить во вторую половину сезона РПЛ с новым тренером, клуб возглавил наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов. Сезон для Локомотива возобновится кубковым матчем против "Спартака".
Гендиректор "Бешикташа": мы отказались от трансфера Баринова
Фото: "Чемпионат"