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Гендиректор "Бешикташа": мы отказались от трансфера Баринова

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Фото: "Чемпионат"
- Мы отказались от приобретения Дмитрия Баринова. «Локомотив» отклонил наше последнее предложение, - приводит комментарий Казанчи "Чемпионат".

"Бешикташ", представляющий турецкую Суперлигу, и "Локомотив" вели переговоры о переходе воспитанника красно-зеленых Дмитрия Баринова в стан стамбульского коллектива. Предложение турецкого клуба не устроило железнодорожников и они приняли решение не продавать футболиста. "Бешикташ" предлагал 4 млн евро, в "Локомотив" хотел выручить компенсацию в размере 15 млн евро за своего капитана.

"Локомотив" вместе с Бариновым провалили первую часть сезона РПЛ. Московский коллектив ушел на зимнюю паузу, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице национального первенства. Сам опорный хавбек забил 1 гол и оформил 1 голевую передачу в 20 матчах за свой родной клуб. Команда будет входить во вторую половину сезона РПЛ с новым тренером, клуб возглавил наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов. Сезон для Локомотива возобновится кубковым матчем против "Спартака".


Баринов Локомотив Бешикташ
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