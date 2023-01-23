– Не знаю, кто станет чемпионом России или займет второе место. Но я буду стараться и надеяться, что "Сочи" будет наверху. Будет тяжело, важно выиграть первые матчи и показать хороший результат за эти 11-12 игр, – приводит слова Нобоа "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам первой части текущего сезона Российской премьер-лиги футбольный клуб "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице. За семнадцать туров сочинский клуб набрал 25 очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. "Сочи" первым делом примет на своем поле московский ЦСКА.
В первой части чемпионата России по футболу сочинской командой руководил тренерский дуэт Вадима Гаранина и Александра Точилина. Ко второй части сезона РПЛ "Сочи" готовит Курбан Бекиевич Бердыев, о назначении которого официально было объявлено 25 декабря 2022 года.
Нобоа: не знаю, кто станет чемпионом в РПЛ, но "Сочи" будет наверху
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от второй части сезона Российской премьер-лиги.
Фото: Global Look Press