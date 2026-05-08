Шнякин считает Олейникова лучшим игроком месяца в РПЛ

Российский комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, кого выбрал лучшим игроком апреля в РПЛ.

"Его цельная, острая игра в контратаках — это символ преображения команды.

Открывания Ивана, рывки и разнокалиберные удары — важнейшие инструменты самарцев, которые впечатляюще прошли тяжёлый апрельский график", - приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.Футболист выступает в составе "Крыльев Советов" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость Олейникова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.