РПЛ сделала заявление по возможному переносу матчей 29-го тура

РПЛ сделала заявление по поводу возможных переносов матчей 29-го тура из-за приостановки работы аэропортов.
Фото: РПЛ
В РПЛ планируют провести все матчи в назначенные сроки.

"РПЛ нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки. РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации", - сообщили "Матч ТВ" в РПЛ.

Ранее пресс-служба Минтранса сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России.

В воскресенье, 10 мая, на "Газпром Арене" состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Сочи". Пресс-служба "барсов" сообщила, что клуб будет добираться на игру с помощью автобусов и скоростного поезда.

