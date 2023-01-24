По данным источника, 22-летний серб Андрей Илич, выступающий на позиции центрального нападающего, заинтересовал "Ростов" и "Краснодар". Гендиректор "быков" Владимир Хашиг и спортдиректор желто-синих Владимир Рыскин вели диалог с представителем серба о потенциальном переходе футболиста.
Андрей Илич является игроком РФШ, представляющего чемпионат Латвии, с 2021 года. В текущем сезоне сербский футболист принял участие в 12 играх за свой клуб, в которых отметился 4-мя забитыми мячами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает форварда латвийского коллектива в 1,2 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ":"Краснодар" и "Ростов" претендуют на сербского форварда латвийского РФШ Илича
Сербский футболист Андрей Илич может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК РФШ