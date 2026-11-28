Медведев назвал результат встречи заслуженным, а также ответил на вопрос, стала ли результативная игра Максима Глушенкова реакцией на предматчевое выступление Кругового.
- Глушенков всё доказал?
- Я думаю, что это не реакция на… Как фамилия игрока?
- Круговой.
- Я вот Мостового знаю, Лесового знаю, а такого игрока по фамилии Круговой что-то не припоминаю, - цитирует Медведева "РБ Спорт".
Круговой покинул "Зенит" летом 2024 года, отказавшись подписывать новый контракт с клубом. В матче 16-го тура РПЛ футболист забил единственный гол ЦСКА, а Глушенков отметился дублем.
Экс-глава "Зенита" Медведев: такого игрока по фамилии Круговой что-то не припоминаю
Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев после разгромной победы над ЦСКА (4:1) высказался о футболисте "армейцев" Даниле Круговом.
Фото: ФК "Зенит"