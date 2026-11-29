- Вообще мне очень нравится играть именно такие принципиальные противостояния с сильными соперниками. Мне кажется, бог направляет меня в этих матчах, дает мне дополнительные силы.
Я всегда очень ярко себя стараюсь проявлять и радуюсь, когда это получается. Сегодня была одна из таких игр, - цитирует Энрике "Матч ТВ".
Бразилец забил третий мяч петербуржцев и получил награду лучшему игроку встречи. "Зенит" с 34 очками лидирует в чемпионате.
Перед зимним перерывом команда Сергея Семака сыграет дома с "Балтикой" 5 декабря.