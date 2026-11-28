- Мне не нравится, как команда играет. Это моё личное мнение. Думаю, что "Спартак" после перерыва посыпется. Я так думаю, - приводит слова Дивеева "Чемпионат".
По словам Дивеева, ему больше импонирует игра московского "Динамо", тогда как ЦСКА, по его мнению, уже вряд ли сможет побороться за чемпионство.
"Зенит" с 34 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Московское "Динамо" и "Спартак", имеющие по матчу в запасе, отстают от петербуржцев на два и четыре балла соответственно. ЦСКА с 26 очками располагается на пятой строчке.