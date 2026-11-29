РПЛ переписала автогол Аззи в матче ЦСКА - "Зенит" на Соболева

Российская премьер-лига внесла изменения в протокол матча 16-го тура между ЦСКА и " Зенитом ", признав Александра Соболева автором первого гола петербуржцев.

Фото: ФК "Зенит"

Напомним, встреча в Москве состоялась 28 ноября и завершилась разгромной победой подопечных Сергея Семака со счётом 4:1. Изначально взятие ворот на 20-й минуте было зафиксировано как автогол защитника "армейцев" Мохамеда Аззи, однако позднее мяч официально записали на российского нападающего.



После матча Соболев в своём телеграм-канале выразил возмущение таким решением, назвав его бредом и задавшись вопросом, с каких пор голы после рикошетов считаются автоголами.



Соболев с 11 забитыми мячами располагается на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров текущего сезона, отставая на один гол от своего одноклубника Максима Глушенкова.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ЦСКА