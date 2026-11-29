Напомним, встреча в Москве состоялась 28 ноября и завершилась разгромной победой подопечных Сергея Семака со счётом 4:1. Изначально взятие ворот на 20-й минуте было зафиксировано как автогол защитника "армейцев" Мохамеда Аззи, однако позднее мяч официально записали на российского нападающего.
После матча Соболев в своём телеграм-канале выразил возмущение таким решением, назвав его бредом и задавшись вопросом, с каких пор голы после рикошетов считаются автоголами.
Соболев с 11 забитыми мячами располагается на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров текущего сезона, отставая на один гол от своего одноклубника Максима Глушенкова.