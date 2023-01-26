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Президент "Маритиму": мы согласовали с "Химками" трансфер защитника Андраде

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Президент "Маритиму" Руи Фонтес высказался по поводу переговоров с "Химками" по поводу бразильца Лео Андраде.
Gualter Fatia / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Мы пришли к соглашению по трансферу Лео Андраде в "Химки", - приводит комментарий Фонтеса Sport24.

24-летний бразилец Лео Андраде, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в 1-ю команду "Маритиму" в ноябре 2020 года. В этом сезоне защитник поучаствовал в 13 матчах за свой клуб. В активе игрока 1 забитый мяч. Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Андраде оценивает 600 тысяч евро.

"Химки" после 17 проведенных туров располагаются на 15 месте. Команда Спартака Гогниева набрала 12 баллов по итогам первой половины сезона РПЛ. Ранее подмосковный коллектив покинуло 11 футболистов.


Химки
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