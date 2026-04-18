Белоус объяснил, как можно расширить РПЛ

- РПЛ можно расширить до 18 клубов. Но это надо делать не задним числом в концовке чемпионата, а заранее, - приводит слова Белоуса "Советский спорт".
По его мнению, нынешние условия позволяют увеличить количество матчей: инфраструктура и состояние полей дают возможность начинать сезон уже в феврале. Также он отметил, что ради этого можно пересмотреть формат Кубка России и вернуться к прежней системе проведения.
В РПЛ после 24 туров лидирует "Краснодар" с 53 очками. До конца сезона командами осталось провести по шесть матчей.