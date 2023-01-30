– Я вообще считаю ФНЛ очень прикольной и интересной лигой. Это специфичное соревнование, но по духу оно состоит из борьбы и месива. По накалу наша Первая лига схожа с Чемпионшипом. Но по качеству уступает. В Чемпионшипе собрано много крутых футболистов – у нас в "Халле" было 11 игроков национальных сборных. Чемпионшип в Англии развивается параллельно с АПЛ, сравнивать его по уровню с ФНЛ – некорректно, – цитирует Яровинского Sport24.
Олег Яровинский работал спортивным директором в казанском "Рубине" в период с декабря 2019 года по январь 2023 года. До этого Яровинский был ассистентом тренера в голландском "Витессе" – с июля 2018 года по ноябрь 2019 года.
В английском футбольном клубе "Халл Сити" Олег Яровинский работал в должности стратегического советника – с октября по декабрь 2017 года. В этот же период "Халл" возглавлял Леонид Слуцкий, с которым Олег работал и в "Витессе", и в "Рубине", и в ЦСКА.
Яровинский покинул казанский клуб в начале этого года, Леонид Слуцкий покинул его еще раньше – в ноябре 2022 года. По итогам 20-ти сыгранных туров текущего сезона Первой лиги "Рубин" располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Яровинский – о Первой лиге: специфичное соревнование. По накалу схоже с Чемпионшипом
Бывший спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказал мнение о российской Первой лиге, куда "Рубин" вылетел по итогам сезона-2021/22.
Фото: ФК "Рубин"