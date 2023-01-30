Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.84X 3.65П2 4.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.97X 3.45П2 4.1
Реклама лига ставок Сделать ставку

Яровинский – о Первой лиге: специфичное соревнование. По накалу схоже с Чемпионшипом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказал мнение о российской Первой лиге, куда "Рубин" вылетел по итогам сезона-2021/22.
Фото: ФК "Рубин"
– Я вообще считаю ФНЛ очень прикольной и интересной лигой. Это специфичное соревнование, но по духу оно состоит из борьбы и месива. По накалу наша Первая лига схожа с Чемпионшипом. Но по качеству уступает. В Чемпионшипе собрано много крутых футболистов – у нас в "Халле" было 11 игроков национальных сборных. Чемпионшип в Англии развивается параллельно с АПЛ, сравнивать его по уровню с ФНЛ – некорректно, – цитирует Яровинского Sport24.

Олег Яровинский работал спортивным директором в казанском "Рубине" в период с декабря 2019 года по январь 2023 года. До этого Яровинский был ассистентом тренера в голландском "Витессе" – с июля 2018 года по ноябрь 2019 года.

В английском футбольном клубе "Халл Сити" Олег Яровинский работал в должности стратегического советника – с октября по декабрь 2017 года. В этот же период "Халл" возглавлял Леонид Слуцкий, с которым Олег работал и в "Витессе", и в "Рубине", и в ЦСКА.

Яровинский покинул казанский клуб в начале этого года, Леонид Слуцкий покинул его еще раньше – в ноябре 2022 года. По итогам 20-ти сыгранных туров текущего сезона Первой лиги "Рубин" располагается на третьем месте в турнирной таблице.


Яровинский Первая лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Daily Mail: Канселу покидает "Манчестер Сити" из-за конфликта с Гвардиолой
Rai Sport: фанаты "Ромы" преследовали машину футболиста своей команды Дзаньоло до его дома и угрожали смертью
Украинский вингер "Марселя" Малиновский извинился за объятия с российским хавбеком "Монако" Александром Головиным 7
Романцев – о текущем сезоне "Спартака": золото 1996 года напоминает – невозможное возможно! Надо только очень захотеть
Дайч: в "Эвертоне" собраны качественные игроки. Но мы должны заставить их сиять на поле
Романцев – о Дзюбе и Глушакове в "Пари НН": где вы встречали талантливых людей с простым характером? Мне не попадались 1
Metaratings: "Торпедо" проявляет интерес к двум футболистам действующего чемпиона Латвии
Официально: новым главным тренером "Эвертона" назначен Шон Дайч, ранее работавший в "Бернли"
Daily Mail: "Интер" хочет заменить Шкриньяра Магуайром и уже связался с "Манчестер Юнайтед"
Яровинский – о Первой лиге: специфичное соревнование. По накалу схоже с Чемпионшипом
Магнуссон: между руководством ЦСКА и Оличем были разногласия. Его увольнение было странным
The Athletic: "Бавария" арендует у "Манчестер Сити" Жоау Канселу
"Реал Мадрид" и "Барселона" встретятся уже на стадии 1/2 финала Кубка Испании
Представитель Гаджимурадова: Рамазан и "Пари НН" присматриваются друг к другу. Говорить о переходе пока рано
Яровинский: мы со Слуцким хотели купить Дзюбу в ЦСКА и "Халл Сити" 1