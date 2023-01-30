- Я считаю, что уход Малкома будет большой проблемой для "Зенита". Это точно скажется на команде. Конечно же, потеря ключевого игрока - шанс для конкурентов по турнирной таблице. Но Семак уже привык выходить из разных ситуаций. У "Зенита" длинная скамейка, там есть много сборников. Думаю, что они смогут найти замену бразильцу, - передает слова Непомнящего "Чемпионат".
Ранее появилась информация о возможном трансфере во французский "Пари Сен-Жермен" 25-летнего бразильского атакующего полузащитника "Зенита" Малкома. По итогам осенней части сезона сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка в 17 матчах. У ближайших преследователей петербуржцев "Спартака" и "Ростова" 36 очков и 35 очков соответственно, в активе замыкающих пятерку лучших "Динамо" и ЦСКА по 29 очков.
Непомнящий: уход Малкома - шанс для конкурентов по турнирной таблице. Но у "Зенита" длинная скамейка
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о последствиях возможного перехода в "ПСЖ" вингера "Зенита" Малкома.
Фото: ФК "Зенит"