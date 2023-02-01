Тренер "Енисея" Ивахов: исходя из подписанного документа, на "Оцелул" должны быть наложены санкции

Главный тренер красноярского "Енисея" Алексей Ивахов заявил, что к румынскому клубу "Оцелул" должны быть применены штрафные санкции за отказ от проведения товарищеского матча с российской командой.

Фото: ФК "Енисей"

– С нашей стороны был подписан контракт о проведении товарищеской игры. У нас серьезный клуб, каждая минута на сборах расписана. Исходя из подписанного документа, на "Оцелул" должны быть наложены санкции. Сейчас этим вопросом занимаемся, – приводит слова Ивахова "Матч ТВ".



Напомним, румынский "Оцелул" отказался от проведения контрольного матча с красноярским "Енисеем" за час до стартового свистка, опасаясь возможных санкций со стороны Федерации футбола Румынии. Игра должна была состояться сегодня, 1 февраля, на зимних тренировочных сборах команды. Также на сегодня у "Енисея" запланирована товарищеская встреча с армянским "Алашкертом" из Еревана.



Сезон Первой лиги, в которой участвует "Енисей", возобновится в начале марта 2023 года. Красноярская команда по итогам 20-ти сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на своем счету 34 очка. В первом матче Первой лиги в 2023 году "Енисей" примет на своем поле "Волгарь" из Астрахани.