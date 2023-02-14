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Спортдиректор "Коньяспора": трансфер Полоза невозможен

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Спортивный директор "Коньяспора" Сулейман Огуз отреагировал на появившуюся информацию о том, что клуб заинтересован в переходе россиянина Дмитрия Полоза.
Фото: РИА "Новости"
- Трансфер Дмитрия Полоза в наш клуб невозможен, - приводит комментарий Огуза Sport24.

Контракт 31-летнего россиянина Дмитрия Полоза, играющего на позиции нападающего, с "Ростовом" рассчитан до конца июня 2023 года. В том сезоне игрок провел 20 матчей во всех соревнованиях и забил 9 голов. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что "Коньяспор", выступающий в чемпионате Турции, заинтересован в подписании Полоза в качестве свободного агента. Турецкий коллектив после 21 проведенного тура местного первенства располагается на 8-й строчке в таблице.


Коньяспор Полоз Ростов
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