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Судья Бобровский: казалось, что в РПЛ работать будет легче, но здесь совершенно другая реакция на ошибки

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Российский арбитр Ян Бобровский высказался об уровне давления в матчах РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Мне казалось, что в РПЛ будет легче, но за этот год произошло много непростых моментов. Совершенно другой уровень освещения в СМИ, другая реакция на ошибки, постоянное давление со стороны общества. Конечно, это все опыт, который поможет расти в профессии, - приводит мнение Бобровского "Матч ТВ".

33-летний рефери из Санкт-Петербурга Ян Бобровский дебютировал в РПЛ в качестве главного арбитра в сезоне 2021/2022 в матче "Арсенал" – "Динамо" (1:4). Всего в сезоне Ян отработал в 5 встреч. В них россиянин отметился 16 желтыми, 2 красными карточками и 3 пенальти. В сезоне 2022/ 2023 Бобровский провел 7 поединков в рамках российского первенства. В этих матчах судья показал 47 желтых и 1 красную карточки, а После 17 сыгранных туров на первом месте в таблице РПЛ привычно располагается "Зенит". Также в тройке лидеров находятся "Спартак" и "Ростов". РПЛ вернется в начале марта.


Бобровский
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