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Защитник "Спартака" Ву - об игре Даку: тащил чуть ли не в одиночку

Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался об игре форварда Мирлинда Даку.
Фото: "РИА Новости"
По словам Ву, Даку точно поможет "Спартаку", ведь раньше он в одиночку тащил "Рубин".

- Даку — это очень хороший игрок, который точно поможет нашей команде.
Я видел много матчей "Рубина", и там Даку тащил команду чуть ли не в одиночку, забивая невероятные мячи.

Он сможет забивать ещё больше с учётом уровня наших игроков, - сказал Ву в эфире "Матч ТВ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. Также в форварде был заинтересован ЦСКА.

Вчера, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе уступил "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги. Даку вышел на поле во втором тайме, заменив Срджана Бабича, но не отметился результативными действиями.

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