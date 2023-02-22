- Что самое сложное в игре против Дзюбы? Грязный, грязный, грязный игрок (смеется). Он очень хорош, здорово выбирает позицию, у него тяжело отобрать мяч. Защитнику очень важно заранее правильно выбрать позицию, когда мяч еще не у Дзюбы, чтобы потом у него его забрать, - приводит мнение Чорлуки "Чемпионат".
34-летний российский центрфорвард из России Артем Дзюбы, выступая за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит" и тульский "Арсенал", провел в РПЛ в общей сложности 390 игр. В активе форварда 148 мячей и 86 голевых передач. Это лучший показатель по голам за всю историю чемпионата России. Также среди достижений Артема – 2-е место в списке голеадоров и 3-я строчка в списке лучших ассистентов в истории "Зенита". В России экс-капитан петербуржцев выиграл 11 трофеев – 3 Кубка России, 4 чемпионства и 4 Суперкубка России. Также Дзюба с 30-ю голами возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборной России.
Чорлука – о Дзюбе: грязный, грязный, грязный игрок
Хорватский экс-защитник "Локомотива" Ведран Чорлука высказался по поводу новобранца "железнодорожников" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"