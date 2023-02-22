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Дзюба: у Магкеева забрали гол. Такое надо засчитывать

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Форвард "Локомотива" Артем Дзюба высказался по поводу отмененного гола Станислава Магкеева.
Фото: "Чемпионат"
- Гол у Магкеева забрали. Такое надо засчитывать. Плечом красиво забил — изящно промахнулся головой. Такие вещи нужно засчитывать, чтобы было интересно, - приводит мнение Дзюбы "Чемпионат".

Сегодня "Спартак" в кубковом матче оказался сильнее "Локомотива" (1:0). На 78-й минуте российский опорный хавбек команды Михаила Галактионова Станислав Магкеев сумел отправить мяч в сетку ворот красно-белых. Изначально главный арбитр встречи Владислав Безбородов засчитал данный гол. Но потом вмешался VAR, который предложил петербуржскому рефери посмотреть эпизод на мониторе. После просмотра судья принял решение отменить мяч из-за офсайда форварда "Локомотива" Франсуа Камано, который, по мнению судей, мешал спартаковцу Мартинсу вмешаться в голевой эпизод.


Магкеев Дзюба Локомотив Спартак
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