- О Европе мечтает каждый футболист? Это понятно. У меня есть мечта играть за "Реал" (Мадрид), - приводит слова Журавлева "РБ Спорт".
26-летний россиянин Юрий Журавлев, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Торпедо" в зимнее трансферное окно. Первую часть российского футбольного сезона футболист провел в "Ахмате". В этом сезоне на счету Журавлева 18 поединков, в которых он смог отметиться 1 голом и 1 результативным пасом. Всего в РПЛ Юрий сыграл в 38 играх в РПЛ. В активе новобранца столичного коллектива 3 гола, 3 ассиста, 3 желтых и 1 красная карточка. Журавлев уже успел дебютировать за "Торпедо", сыграв в кубковом поединке против "Акрона" (0:2). Россиянин провел на поле все 90 минут.
Защитник "Торпедо" Журавлев: у меня есть мечта играть за "Реал"
Новый защитник "Торпедо" из России Юрий Журавлев заявил, что хотел бы играть в мадридском "Реале".
Фото: "Чемпионат"