"Нам в первом же матче пришли расценки по судьям. Сразу сказали: пусть от нас ничего не ждут. У нас был человек, в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа - 50 тысяч, пенальти - 10 тысяч. Это было 7-8 лет назад, сейчас уже не знаю", - цитирует Лахиялова Sport24.
Шамиль Лахиялов является президентом "Легиона" с 2015-го года. В нынешнем сезоне экс-форварда заявили в качестве игрока махачкалинского клуба. Он объявил о завершении карьеры футболиста в 2013-м году. Лахиялов выступал за "Анжи", "Ахмат" и "Крылья Советов". В октябре прошлого года ему исполнилось 43 года.
После 18 туров "Легион" занимает 11-е место в первой группе ФНЛ-2
Президент "Легиона" Лахиялов: в первом же матче нам пришли расценки по судьям - победа 50 тысяч, пенальти - 10
Президент "Легиона" из Махачкалы Шамиль Лахиялов рассказал, что клуб уведомляли о расценках на предвзятую работу арбитров.
Фото: "СЭ"