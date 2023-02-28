По сообщениям СМИ, руководство "Пари НН" согласовало с 22-летним россиянином Тимуром Сулеймановым, играющим на позиции центрфорварда, пролонгацию соглашения на улучшенных условиях сроком на три года.
Ранее Тимур Сулейманов выступал за "Пари НН" на правах аренды. Летом 2021 года футболист перебрался в Нижний Новгород на постоянной основе. В текущем сезоне Тимур является стабильным игроком стартового состава своей команды и провел за нижегородцев 22 поединка, в которых сумел отметиться 9 голами и 2 ассистами. Нынешний контракт Сулейманова с нижегородским коллективом завершался в конце июня 2023 года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Пари НН" и Сулейманов договорились о продлении контракта на три года
Российский футболист Тимур Сулейманов останется в "Пари НН" еще на три года.
Фото: РПЛ