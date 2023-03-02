"Они играют в середине марта. Еще две недели и начало чемпионата, поэтому сложно говорить. Конечно, фактор домашней арены сыграет за "Зенит". А так, это все-таки кубковая игра, которая состоит из одного матча и произойти может все что угодно", - цитирует Кобелева "Спорт День за Днем".
Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьевка второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Как стало известно, соперником "Зенита" на этом этапе соревнования станет московское "Динамо". Второй этап 1/4 финала Пути регионов будет состоять из одного матча, который состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в период с 14 по 16 марта.
Кобелев - о Кубке России: фактор домашней арены сыграет за "Зенит" против "Динамо"
Экс-главный тренер московского "Динамо" и бывший игрок "Зенита" Андрей Кобелев прокомментировал итоги жеребьевки второго этапа Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"