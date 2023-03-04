— В нынешнем состоянии? Не знаю, как он выглядит сейчас. Не знаю, мог бы усилить. Роналду усилил чемпионат в Саудовской Аравии, и Халк усилит наш. Сама фигура Халка была бы интересной.
Халку 36 лет, он выступает в Бразилии за "Атлетико Минейро". За санкт-петербургский "Зенит" футболист играл с 2012 по 2016 год, проведя в общей сложности 148 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 59 результативными передачами. В 2015 году Халк вместе с "Зенитом" стал чемпионом России. Криштиану Роналду перешел в саудовский "Аль-Наср" в конце 2022 года в возрасте 37 лет.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: Роналду усилил чемпионат Саудовской Аравии, а Халк смог бы усилить РПЛ
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов выразил уверенность, что бразилец Халк смог бы усилить РПЛ и в нынешнем состоянии.
Getty Images