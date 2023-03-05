- Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня, - приводит комментарий Бердыева "Матч ТВ".
Сегодня "Сочи" под руководством нового наставника Курбана Бердыева сумел обыграть ЦСКА, команду экс-наставника "барсов" Владимира Федотова со счетом 2:0. Своими дебютными голами за южан отметился форвард из Черногории Лука Джорджевич. Благодаря этой победе сочинцы смогли набрать 28 очков и приблизиться на расстояние 1 балла к ЦСКА. В следующем матче южный коллектив встретится с "Оренбургом".
Напомним, что именно при Федотове "Сочи" смог стать серебряным призером российского первенства в сезоне 2021/2022.Команда набрала 56 очков и отстала от чемпиона "Зенита" на 9 баллов. Это лучший результат в истории клуба.
Бердыев – о победе над ЦСКА: увидел ту команду, которая была в серебряный год
Наставник "Сочи" Курбан Бердыев поделился мыслями по поводу победного матча против ЦСКА (2:0).
Фото: ФК "Сочи"